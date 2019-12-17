الفلفل الحار يقلل للنصف خطر الموت من نوبة قلبية وسكتة دماغية

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - اكدت دراسة حديثة ان الاستخدام المنتظم للفلفل الحار في المطبخ (حوالي 4 مرات في الأسبوع) يقلل من خطر الوفاة بأزمة قلبية بنسبة 40 ? والسكتة الدماغية بنسبة تزيد على 60 ? .. علاوة على ذلك ، فإنه يقلل من خطر الوفاة بأي سبب بنسبة 23 ? مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمونها بشكل طبيعي. استندت الدراسة إلى تحليل عادات الأكل لـ 22،811 شخص تم رصد حالتهم الصحية لمدة ثمانية أعوام في المتوسط... لقد رأى الخبراء أن استخدام الفلفل 4 مرات أو أكثر في الأسبوع يرتبط بانخفاض في إجمالي خطر الوفاة بنسبة 23 ? ، وانخفاض في خطر الوفاة بالنوبات القلبية بنسبة 40 ? ، وتقليل أكثر من نصف خطر الوفاة بالسكتة الدماغية.



"الجانب الأكثر إثارة للاهتمام - قال الباحثة الاولي ماريالاورا بونشيو ، عالمة وبائية هو أن الحماية التي يوفرها الفلفل الحار مستقلة عن نوع النظام الغذائي المعتمد ككل ، أو ما إذا كان يتم تناوله بطريقة صحية ، و ما إذا تم اختياره بطريقة صحية ، أو ما إذا تم اختياره ضمن نظام غذائي أقل صحية ، وتأثير وقائي من الفلفل الحار هو نفسه بالنسبة للجميع ".



يستنتج العلماء أن هناك حاجة لدراسات جديدة لاكتشاف الطريقة (الآليات الكيميائية الحيوية) التي من خلالها يمارس الفلفل الحار والنباتات المماثلة الأخرى المستخدمة في المطبخ هذه الآثار الوقائية.