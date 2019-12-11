ايطاليا:اول علاج تجريبي للهيموفيليا

انسامد - 11 ديسمبر - كانون الاول - ظهر أول علاج جيني تجريبي في
إيطاليا لعلاج مرض الهيموفيليا الحاد.
في عيادة ميلانو ، كانت اول مريضة ، امرأة بدأت تناول العلاج في
أوائل نوفمبر ، واليوم ، بعد حوالي 4 أسابيع من الاستخدام اصبحت في
حالة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي .
إن العلاج ، في الواقع ، سيسمح للمريض أن يتفادى لعدة سنوات الحقن
المتكررة المستخدمة حتى الآن ، وأن يكون هناك تجلط دموي مساوٍ
لتخثر الدم لدى أي شخص آخر.
الهيموفيليا أ مرض وراثي نادر يصيب 5000 شخص في إيطاليا ويتألف من
عيب في الدم يمنعه من التجلط..يتعرض المرضى المصابون بحلقات نزفية
، عفوية أو ناجمة عن صدمات تافهة ، والتي يتم علاجها بعمليات نقل
دم تصل الي 3 مرات في الأسبوع .
كما تم استخدام فيروسات غير ضارة كناقل للحمض النووي لتصحيح الخلل
الوراثي لأول مرة في إيطاليا على الهيموفيليا.
تشرح فلورا بيفاندي ، المريضة التي خضعت للتجربة السريرية ، أنها
المريض الأول حيث عولجت في أوائل نوفمبر ، واليوم ، بعد حوالي 4
أسابيع هي في حالة جيدة وتجري حياتها بانتظام ، دون أي مشكلة
خاصة".
أظهرت نتائج دراساتنا الإكلينيكية - يضيف سيلفانو بوساري ، المدير
العلمي للعيادة - أن هذا العلاج يمكن أن يسمح للمريض ان يعود الي
طبيعته بعد الخضوع للعلاج لفترات طويلة قد تصل الي عدة سنوات.