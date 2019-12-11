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جمال و صحة - صحة
ايطاليا:اول علاج تجريبي للهيموفيليا
    انسامد - 11 ديسمبر - كانون الاول - ظهر أول علاج جيني تجريبي في إيطاليا لعلاج مرض الهيموفيليا الحاد.

    في عيادة ميلانو ، كانت اول مريضة ، امرأة بدأت تناول العلاج في أوائل نوفمبر ، واليوم ، بعد حوالي 4 أسابيع من الاستخدام اصبحت في حالة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي .

    إن العلاج ، في الواقع ، سيسمح للمريض أن يتفادى لعدة سنوات الحقن المتكررة المستخدمة حتى الآن ، وأن يكون هناك تجلط دموي مساوٍ لتخثر الدم لدى أي شخص آخر.

    الهيموفيليا أ مرض وراثي نادر يصيب 5000 شخص في إيطاليا ويتألف من عيب في الدم يمنعه من التجلط..يتعرض المرضى المصابون بحلقات نزفية ، عفوية أو ناجمة عن صدمات تافهة ، والتي يتم علاجها بعمليات نقل دم تصل الي 3 مرات في الأسبوع .

    كما تم استخدام فيروسات غير ضارة كناقل للحمض النووي لتصحيح الخلل الوراثي لأول مرة في إيطاليا على الهيموفيليا.

    تشرح فلورا بيفاندي ، المريضة التي خضعت للتجربة السريرية ، أنها المريض الأول حيث عولجت في أوائل نوفمبر ، واليوم ، بعد حوالي 4 أسابيع هي في حالة جيدة وتجري حياتها بانتظام ، دون أي مشكلة خاصة".

    أظهرت نتائج دراساتنا الإكلينيكية - يضيف سيلفانو بوساري ، المدير العلمي للعيادة - أن هذا العلاج يمكن أن يسمح للمريض ان يعود الي طبيعته بعد الخضوع للعلاج لفترات طويلة قد تصل الي عدة سنوات.

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