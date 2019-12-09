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جمال و صحة - صحة
أول علاج جيني ضد الهيموفيليا في إيطاليا
    أنسامد - 9 ديسمبر/ كانون الأول - خضعت مريضة إيطالية لاول علاج جيني تجريبي لعلاج مرض نزف الدم الوراثي الحاد المعروف بالهيموفيليا في عيادة في ميلانو.

    وخضعت المريضة للعلاج في أوائل نوفمبر، واليوم وبعد حوالي 4 أسابيع من بدء العلاج، هي في حالة صحية جيدة وتقضي حياتها بشكل منظم. وسيسمح لها العلاج أن تتفادى لعدة سنوات عمليات الحقن المتكررة التي كانت تخضع لها.

    ومرض الهيموفيليا مرض وراثي نادر يصيب 5000 شخص في إيطاليا ويتسبب في خلل في الدم يمنعه من التجلط. يمكن للعلاج الجيني الذي يستخدم فيروسات غير ضارة كناقل للحمض النووي "تصحيح" الخلل الوراثي.

    تقول فلورا بيفاندي، المسؤولة عن التجربة السريرية إن أول مريض تم علاجه أوائل نوفمبر، واليوم وبعد حوالي 4 أسابيع من العلاج، هي في حالة صحية جيدة وتقضي حياتها بانتظام، دون أية مشاكل.

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