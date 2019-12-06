دراسة: وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على الاطفال

أنسامد - 6 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت دراسة إيطالية حديثة أن استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي ينتشر بين الاطفال في الفئة العمرية بين 10 و 11 عاما بنسبة 60%، مما يساهم في زيادة حالات البلطجة الإلكترونية وضعف النوم الجيد أو الأرق الحقيقي.



وأوضحت الدراسة التي أجريت في الفترة بين عامي 2018 و 2019 على أكثر من 2000 طالب أن حوالي 60% كان لديهم أول هاتف محمول في الفترة العمرية بين 10 و 11 عامًا، وأكثر من 28% حصلوا على أول هاتف محمول قبل العاشرة.



وأضافت أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان في وقت مبكر أيضًا، حيث بدأ 54% في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سن 11 و 12 عاما، و 12% قبل 10 سنوات.



وكشفت الدراسة أن أحد الآثار الجانبية للاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة هو التسلط عبر الإنترنت والنوم أثناء تصفح شبكة الإنترنت.



ينام 6.8% فقط ممن شملتهم الدراسة لمدة 9 ساعات على الأقل في الليلة، بينما ينام 20% أقل من 7 ساعات. بالإضافة إلى ذلك، يعاني 72% من الإناث و 58.5% من الذكور من مشاكل في النوم والاستيقاظ اثناء الليل.



