دراسة: وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على الاطفال

أنسامد - 6 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت دراسة إيطالية حديثة أن
استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي ينتشر بين
الاطفال في الفئة العمرية بين 10 و 11 عاما بنسبة 60%، مما يساهم
في زيادة حالات البلطجة الإلكترونية وضعف النوم الجيد أو الأرق
الحقيقي.
وأوضحت الدراسة التي أجريت في الفترة بين عامي 2018 و 2019 على
أكثر من 2000 طالب أن حوالي 60% كان لديهم أول هاتف محمول في
الفترة العمرية بين 10 و 11 عامًا، وأكثر من 28% حصلوا على أول
هاتف محمول قبل العاشرة.
وأضافت أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان في وقت مبكر أيضًا،
حيث بدأ 54% في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سن 11 و 12
عاما، و 12% قبل 10 سنوات.
وكشفت الدراسة أن أحد الآثار الجانبية للاستخدام المبكر لوسائل
التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة هو التسلط عبر الإنترنت
والنوم أثناء تصفح شبكة الإنترنت.
ينام 6.8% فقط ممن شملتهم الدراسة لمدة 9 ساعات على الأقل في
الليلة، بينما ينام 20% أقل من 7 ساعات. بالإضافة إلى ذلك، يعاني
72% من الإناث و 58.5% من الذكور من مشاكل في النوم والاستيقاظ
اثناء الليل.