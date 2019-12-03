اليوم العالمي للمعاقين:3 مليون و 100 الف ايطالي

انسامد - 3 ديسمبر - كانون الاول - تحتفل ايطاليا اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للمعاقين ..



وفقا للاحصاءات هناك 3 مليون و مائة الف شخص معاق في البلاد اي ما يعادل 5.2 في المائة من عدد السكان.



و تشير وكالةالاحصاءايستات تحت عنوان " التعرف علي عالم الاعاقة" ايضا ان 1.5 مليون ايطالي فوق 75 عاما يعانون من الاعاقة من بينهم 990 الف امرأة .



و تقول الاحصائية ان اكثر من 600 الف شخص من الذين يعانون من الاعاقة الشديدة يعيشون في عزلة تامة دون اي مورد يمكنهم الاعتماد عليه وقت الحاجة .من بينهم 204 الف يعيشون في وحدة تامة.



تقرر انشاء مكتب دائم للاشخاص المعاقين اعتبارا من الاول من يناير 2020 في قصر شيجي ..و سيعمل المكتب علي التنسيق بين كافة الادارات.



و قد اعلن رئيس الوزراء الايطالي جوريبي كونتي تخصيص 830 مليون يورو وفقا للقانون المالي الجديد لتقديم خدمات للاشخاص من ذوي الاعاقة و اشار الي ان البداية ستكون حذرة لكن علي مدي الايام سيعمل المكتب بكافة طاقته و ستكون المبالغ المخصصة اكثر اهمية .



