إيطاليا الأولى من حيث عدد الوفيات الناجمة عن مقاومة المضادات

أنسامد - 25 نوفمبر /تشرين الثاني - تحتل إيطاليا المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الوفيات الناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية حيث يوجد أكثر من 10000 حالة وفاة من أصل 33000 في الاتحاد الأوروبي كل عام بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ، وفق ما أعلنه المعهد العالي للصحة يوم الثلاثاء الماضي.



وقال إنه "في حين أن هناك اتجاها هبوطيا قليلا ، تظل القيم أعلى من المتوسط الأوروبي".



تم إصدار تقرير محطة الفضاء الدولية (ISS) بمناسبة الأسبوع العالمي للاستخدام المضاد للمضادات الحيوية هذا الأسبوع.



