انخفاض حالات الاصابة بالايدز في ايطاليا

أنسامد - 17 نوفمبر/ تشرين الثاني - انخفضت معدلات الاصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في إيطاليا لأول مرة منذ عدة سنوات، منذ عام 2010 على وجه التحديد، بنسبة 20% مقارنة بعام 2017، وفقا لبيانات المعهد العالي للصحة.



ولكن للاسف، استمر الارتفاع في عدد الأشخاص الذين يكتشفون أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية بعد عدة سنوات من الإصابة بنسبة 57% في عام 2018، وفقا لتقرير مركز عمليات الإيدز.



يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و29 عاما أكثر الفئات تعرضا للاصابة بالمرض. يتضح من التقرير أن الاختبارات غير الرسمية للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية مثل الاختبارات الذاتية واختبارات الشوارع تعد وسيلة فعالة للوصول إلى الشباب وتحديد التشخيصات الجديدة.



