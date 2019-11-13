دراسة:تناول المرأة للطعام في المساء يهدد القلب

انسامد - 13 نوفمبر - تشرين ثان - اكدت دراسة حديثة ان تناول المرأة للاطعمة بكثرة في المساء يعرض قلبها للخطر ..



و تشير الدراسة التي اجريت علي 112 سيدة يبلغ متوسط اعمارهن 33 عاما الي انه كلما زادت السعرات الحرارية التي تتناولها المرأة بعد الساعة السادسة مساءا تزداد حالة القلب سوءا بنسبة 1 بالمائة.



تقول الدراسة المقدمة الي جمعية القلب الامريكية ان هناك ارتباط بين تناول المرأة للاطعمة في المساء و ارتفاع ضغط الدم مما يؤدي الي زيادة كتلة الجسم بالاضافة الي انخفاض السيطرة علي كمية السكر الموجودة في الدم و تظهر اثار كل ذلك علي المدي البعيد.



ويقول نور مكارم كبير الباحثين ان الدراسات التي اجريت حتي الان تركزت علي اسلوب الحياة لتجنب الامراض القلبية خاصة فيما يتعلق بنوعية و كمية الطعام الذي نتناوله .. و يشير الي ان هذه النتائج الاولية تثبت ان نسبة السعرات الحرارية التي يتضمنها طعام المساء يمكن ان تكون بسيطة و يمكن تعديلها بطريقة تساعد علي خفض مخاطر الاصابة بالامراض القلبية.



