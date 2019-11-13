دراسة:تناول المرأة للطعام في المساء يهدد القلب

انسامد - 13 نوفمبر - تشرين ثان - اكدت دراسة حديثة ان تناول
المرأة للاطعمة بكثرة في المساء يعرض قلبها للخطر ..
و تشير الدراسة التي اجريت علي 112 سيدة يبلغ متوسط اعمارهن 33
عاما الي انه كلما زادت السعرات الحرارية التي تتناولها المرأة بعد
الساعة السادسة مساءا تزداد حالة القلب سوءا بنسبة 1 بالمائة.
تقول الدراسة المقدمة الي جمعية القلب الامريكية ان هناك ارتباط
بين تناول المرأة للاطعمة في المساء و ارتفاع ضغط الدم مما يؤدي
الي زيادة كتلة الجسم بالاضافة الي انخفاض السيطرة علي كمية السكر
الموجودة في الدم و تظهر اثار كل ذلك علي المدي البعيد.
ويقول نور مكارم كبير الباحثين ان الدراسات التي اجريت حتي الان
تركزت علي اسلوب الحياة لتجنب الامراض القلبية خاصة فيما يتعلق
بنوعية و كمية الطعام الذي نتناوله ..
و يشير الي ان هذه النتائج الاولية تثبت ان نسبة السعرات الحرارية
التي يتضمنها طعام المساء يمكن ان تكون بسيطة و يمكن تعديلها
بطريقة تساعد علي خفض مخاطر الاصابة بالامراض القلبية.