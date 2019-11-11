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جمال و صحة - صحة
دراسة ايطالية:التحول للتدخين الالكتروني افضل للصحة
    انسامد - 11 نوفمبر - تشرين ثان - اكدت دراسة ايطالية نشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية و الصحة العامة ان التحول من السجائر التقليدية الي السجائر الالكتونية يقلل من تعرض الجسم لاول اكسيد الكربون بحوالي 80 بالمائة.

    و تشير الدراسة التي اجريت علي 40 مدخنا الي ان المدخنين الذين اقبلوا علي هذا التحول لديهم نفس مستويات اول اكسيد الكربون للذين اقلعوا عن التدخين.

    و يقول فابيو بياتريس مدير قسم الانف و الاذن و الحنجرة و جراحات الوجه و مدير مركز مكافحة التدخين في مستشفي سان جيوفاني في تورينو انه ليس هناك ما يسمي بالتدخين الامن و انه من الافضل الامتناع نهائيا عن تلك العادة و لكن في حالة الفشل في الاقلاع عن التدخين ينصح باللجؤ للتدخين الالكتروني للحد من اضرار المواد المستنشقة .

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