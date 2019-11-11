دراسة ايطالية:التحول للتدخين الالكتروني افضل للصحة

انسامد - 11 نوفمبر - تشرين ثان - اكدت دراسة ايطالية نشرت في
المجلة الدولية للبحوث البيئية و الصحة العامة ان التحول من
السجائر التقليدية الي السجائر الالكتونية يقلل من تعرض الجسم لاول
اكسيد الكربون بحوالي 80 بالمائة.
و تشير الدراسة التي اجريت علي 40 مدخنا الي ان المدخنين الذين
اقبلوا علي هذا التحول لديهم نفس مستويات اول اكسيد الكربون للذين
اقلعوا عن التدخين.
و يقول فابيو بياتريس مدير قسم الانف و الاذن و الحنجرة و جراحات
الوجه و مدير مركز مكافحة التدخين في مستشفي سان جيوفاني في تورينو
انه ليس هناك ما يسمي بالتدخين الامن و انه من الافضل الامتناع
نهائيا عن تلك العادة و لكن في حالة الفشل في الاقلاع عن التدخين
ينصح باللجؤ للتدخين الالكتروني للحد من اضرار المواد المستنشقة .