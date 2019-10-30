استهلاك الدهون غير مشبعة تزيد من الاصابة بالخرف

انسامد - 30 اكتوبر - تشرين اول - يزداد خطر الإصابة بالخرف (بما في ذلك مرض الزهايمر) بنسبة 52-74 ٪ مع الاستهلاك المفرط للأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة الضارة ، مثل السمن النباتي ، البريوش ، الوجبات الخفيفة الحلوة ، المعجنات ، البطاطا المقلية المجمدة ، مكعبات البويلون ، المواد الغذائية من الوجبات السريعة .



تؤكد دراسة يابانية أجريت في جامعة كيوشو ونشرت في مجلة طب الأعصاب أجريت على 1628 شخصًا تجاوزت أعمارهم 60 عامًا ان من بينهم 377 اصيبوا بشكل من أشكال الخرف (معظمهم مرض الزهايمر).



اكدت الدراسة ان حالات الخرف الجديدة كل عام كانت بين 29.8 لكل 1000 شخص بين أولئك الذين لديهم الكثير من الدهون غير المشبعة في الدم .



بين أولئك الذين لديهم عدد قليل جدا من الدهون غير المشبعة في الدم ، كانت الحالات الجديدة 21.3 لكل 1000 شخص. لذلك يرتبط زيادة الدهون غير المشبعة بزيادة خطر الخرف بنسبة 52-74 ٪.



تطالبنا هذه الدراسة بالحد من استهلاك الدهون غير المشبعة" حتى لو كانت بكميات صغيرة فقط خاصة في الأطعمة ذات المنشأ الصناعي خاصة في حالة المرضي المصابون بسوء صحة القلب والأوعية الدموية.



