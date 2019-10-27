الإنفلونزا تصيب 50 مليون أوروبي كل عام

انسامد - 27 اكتوبر/ تشرين الاول - يصاب 50 مليون شخص بفيروس الأنفلونزا كل عام من بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وتشير التقديرات أن نسبة الوفيات لاسباب مرتبطة بالأنفلونزا تتراوح بين 15.000 و 70.000 حالة.



وقد تم إطلاق أسبوع الوعي بالأنفلونزا وهو حملة تواصل يروج لها الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية تهدف إلى زيادة انتشار التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.



يدعم أيضا المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أسبوع التوعية بالأنفلونزا، مشيرا إلى إن الأنفلونزا "لها تكاليف اجتماعية واقتصادية مرتفعة". عادة ما يكون المرض حميدا ويشفي بسرعة، لكن بعض الأشخاص معرضون لخطر الاصابة بمضاعفات خطيرة، قد يكون بعضها قاتلا. على وجه الخصوص، يصبح كبار السن والنساء الحوامل والأطفال الصغار والمرضى المصابين بأمراض مزمنة أكثر عرضة للاصابة بمضاعفات عن غيرهم.



