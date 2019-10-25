إيطاليا: رقم قياسي في عدد المتبرعين بنخاع العظام

انسامد - 25 اكتوبر/ تشرين الاول - اختتم الاسبوع الوطني الايطالي للتبرع بنخاع العظام أعماله في نسخته الرابعة بتسجيل رقم قياسي جديد من المتبرعين الجدد، حيث تم تسجيل 5000 شاب في سجل المتبرعين بنخاع العظم الإيطالي خلال أكثر من 180 حدثًا تم تنظيمها في جميع أنحاء إيطاليا.



وتعد هذه الارقام أفضل نتيجة تحققها إيطاليا منذ انطلاق حملات التبرع بنخاع العظم في الشوارع.



يقول مدير سجل المتبرعين بنخاع العظام إن ذلك يؤكد أن الأجيال الجديدة إذا كانت على دراية كافية قادرة على التضامن مع العديد من المرضى الذين ينتظرون إجراء عملية زرع.



وأضاف: نسجل أيضا زيادة في المتبرعين الحقيقيين، ومن الممكن أن نتجاوز في عام 2019 لأول مرة 250 عملية تبرع بالخلايا الجذعية المكونة للدم يديرها السجل.



