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جمال و صحة - صحة
بدء موسم انفلونزا شرس في ايطاليا
    انسامد - 22 اكتوبر - تشرين اول - بدأ موسم الانفلونزا في ايطاليا مبكرا عن موعده مقارنةبالاعوام الماضية وكان اكثر شراسة و تعقيدا حتي بالنسبة للاشخاص الذين لا يعانون من ايه امراض اخري.

    في سبتمبر الماضي اصيب رجل في الخمسين من عمره بالانفلونزا و تدهورت حالته بشكل كبير رغم انه لم يكن يعاني من اية امراض اخري مما تطلب ادخاله العناية المركزة لمدة 20 يوما .

    و تؤكد الجمعية الإيطالية للعلاج من الامراض المعدية أهمية التطعيم العالمي ضد الأنفلونز خاصة و ان المؤشرات الاولية تشير الي موسم شرس للانفلونزا .

    ويؤكد المؤتمر القومي الذي عقد في نابولي ان المشكلة في هذا النوع من الفيروسات يمكنه اصابة الاشخاص الاصحاء لذلك يجب تطعيم اولئك الذيت تتعدي اعمارهم الخمس و ستين عاما و الاطفال اقل من عامين و الذين يعانون من مشاكل في المناعة .

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