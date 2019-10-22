بدء موسم انفلونزا شرس في ايطاليا

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين اول - بدأ موسم الانفلونزا في ايطاليا مبكرا عن موعده مقارنةبالاعوام الماضية وكان اكثر شراسة و تعقيدا حتي بالنسبة للاشخاص الذين لا يعانون من ايه امراض اخري.



في سبتمبر الماضي اصيب رجل في الخمسين من عمره بالانفلونزا و تدهورت حالته بشكل كبير رغم انه لم يكن يعاني من اية امراض اخري مما تطلب ادخاله العناية المركزة لمدة 20 يوما .



و تؤكد الجمعية الإيطالية للعلاج من الامراض المعدية أهمية التطعيم العالمي ضد الأنفلونز خاصة و ان المؤشرات الاولية تشير الي موسم شرس للانفلونزا .



ويؤكد المؤتمر القومي الذي عقد في نابولي ان المشكلة في هذا النوع من الفيروسات يمكنه اصابة الاشخاص الاصحاء لذلك يجب تطعيم اولئك الذيت تتعدي اعمارهم الخمس و ستين عاما و الاطفال اقل من عامين و الذين يعانون من مشاكل في المناعة .



