بدء موسم انفلونزا شرس في ايطاليا

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين اول - بدأ موسم الانفلونزا في ايطاليا
مبكرا عن موعده مقارنةبالاعوام الماضية وكان اكثر شراسة و تعقيدا
حتي بالنسبة للاشخاص الذين لا يعانون من ايه امراض اخري.
في سبتمبر الماضي اصيب رجل في الخمسين من عمره بالانفلونزا و
تدهورت حالته بشكل كبير رغم انه لم يكن يعاني من اية امراض اخري
مما تطلب ادخاله العناية المركزة لمدة 20 يوما .
و تؤكد الجمعية الإيطالية للعلاج من الامراض المعدية أهمية التطعيم
العالمي ضد الأنفلونز خاصة و ان المؤشرات الاولية تشير الي موسم
شرس للانفلونزا .
ويؤكد المؤتمر القومي الذي عقد في نابولي ان المشكلة في هذا النوع
من الفيروسات يمكنه اصابة الاشخاص الاصحاء لذلك يجب تطعيم اولئك
الذيت تتعدي اعمارهم الخمس و ستين عاما و الاطفال اقل من عامين و
الذين يعانون من مشاكل في المناعة .