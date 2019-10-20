زيادة حالات التأتأة في إيطاليا 8% في 10 سنوات

انسامد - 18 اكتوبر/ تشرين الاول - ارتفعت حالات التأتأة بين الاطفال في إيطاليا خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 8% بعد الاهتمام المتزايد بهذه الاضطرابات اللغوية.



ويمكن استعادة الطلاقة اللغوية في 75% من الحالات، عند معالجة هذه الاضطرابات في بداية سن الطفولة، أي قبل سن 7 سنوات.



ويمكن وجود تحسن محتمل في الكلام ولكن مع نتائج أقل وضوحا عند المراهقين، وهو أمر نادر الحدوث وصعوبة أكبر عند البالغين وفقا للوقت الطويل المتمثل في "التعايش" مع التأتأة. من بين أكثر اضطرابات الكلام شيوعا، تنتشر التأتأة بين سكان العالم بنسب تتراوح بين 0.72% و 1%.



