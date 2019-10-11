دراسة: زيادة الوزن تزيد من خطر الاصابة بالسرطان

انسامد - 11 اكتوبر/ تشرين الاول - كشفت دراسة حديثة أن البالغين الذين يكتسبون الوزن بشكل تدريجي يزيد لديهم خطر الاصابة بالسرطان بنسبة 50% مقارنة بأولئك الذين حافظوا على وزن ثابت خلال مرحلة البلوغ.



وأجرى الدراسة مجلس السرطان في فيكتوريا على عينة شملت 30.500 من البالغين لفترات تصل إلى 30 عاما، حول العلاقة بين قياس مؤشر كتلة الجسم خلال مرحلة البلوغ وحدوث السرطان المرتبط بالسمنة.



ووفقا للدراسة، فإن أولئك الذين أصبحوا يعانون من زيادة الوزن تدريجيا مع تقدم العمر لديهم خطر أكبر بنسبة 30% للإصابة بواحد أو أكثر من 13 نوعا من السرطان، بينما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة، فإن زيادة المخاطر تصل إلى 50%.



أنواع السرطان الأكثر ارتباطًا بزيادة الوزن هي تلك التي تصيب المريء والثدي والكبد والمرارة والغدة الدرقية، بالإضافة إلى البنكرياس والمبيض وسرطان بطانة الرحم.



