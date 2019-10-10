دراسة:العقيدات الدرقية..تدخلات جراحية غير ضرورية

انسامد - 10 اكتوبر - تشرين اول - تؤثر العقيدات الدرقية على ما بين 30٪ و 40٪ من البالغين وتسبب في اجراء أكثر من 40،000 عملية جراحية كل عام.



لكن في معظم الحالات كما يقول الخبراء ، هذه عمليات عديمة الفائدة عندما لا تكون الامراض المتعلقة بها ضارة.



العقيدات حميدة في 95 ٪ من الحالات والنساء يعانون أكثر من الرجال بنسبة حوالي خمس إلى واحد.



تم التطرق لهذا الموضوع وغيره من الأمراض المتعلقة بالغدد الصماء وأمراض التمثيل الغذائي في روما يومي 4 و 5 أكتوبر في الموعد السابع لـتحديث المعلومات حول مرض الغدة الدرقية الذي تنظمه جمعية أطباء الغدد الصماء.



يوضح رينالدو مدير هيكل مجمع الغدد الصماء وأمراض التمثيل الغذائي في مستشفى ريجينا أبوستولوروم في ألبانو لازيال انه "يمكن تجنب معظم التدخلات.. يمكننا أن نقول أننا نشهد اليوم زيادة غير مبررة من التدخل الجراحي ، والذي قد يكون في بعض الأحيان ضارًا إذا لم يتم إجراؤه في مراكز عالية التدقيق، أو متخصص في التشخيص والعلاج اللاحق.



