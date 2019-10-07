مصاب بالشلل التام يتمكن من المشي و تحريك ذراعيه

انسامد - 7 اكتوبر - تشرين اول - تمكن شاب يبلغ من العمر ثلاثين عاما أصيب بالشلل التام ، بسبب سقوطه من ارتفاع 15 متراً حدث قبل 4 سنوات من العودة للمشي وتحريك ذراعيه ، مدعومًا من قبل الهيكل الخارجي الذي يتحكم فيه الشاب بأفكاره.



اعلنت ذلك مجلة لانسيت للأعصاب التابعة لجامعة غرونوبل ألب في فرنسا و اشارت انه لا تزال هذه نتيجة أولية لأن الهيكل الخارجي مزود بدعامات في الأعلى ، وبالتالي فإن الرجل ليس حرا في الذهاب إلى حيث يريد ، ولكنه يساعده في حل مشاكل التوازن .



و عند حل هذه المشكلة سيتمكن العلماء الفرنسيون من ازالة الجزء العلوي من جهاز الحركة .



تؤكد المجلة .. كان العمل طويلاً: أولاً ، تعرض الشاب لسلسلة من اشعات الايكو لرسم خريطة لمناطق الدماغ التي يتم تنشيطها عندما يتخيل الرجل أنه يمشي ويحرك ذراعيه. ثم تمت تغطية هذه المناطق بواسطة "أقطاب كهربائية" تشكل "المستشعرات" اللازمة لنقل "أفكار" الرجل إلى الهيكل الخارجي.



يتعلم المريض أولاً أن يأمر أفاتارته بالفكر ؛ فقط في وقت لاحق تم جمع النبضات الكهربائية في دماغه واستخدمت لتحريك الهيكل الخارجي.