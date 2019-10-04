انطلاق حملة للتطعيم ضد انفلونزا الشتاء منتصف اكتوبر

أنسامد - 2 اكتوبر/ تشرين اول - تنطلق حملة للتطعيم ضد انفلونزا فصل الشتاء بدءًا من منتصف شهر أكتوبر، حيث سيتلقى الخبراء الذين تجمعوا في روما لإطلاق حملة لتطعيم كبار السن بين منتصف أكتوبر وأواخر نوفمبر.



يوضح باولو بوناني، المنسق العلمي للحملة إن الوقت المثالي لتناول اللقاح هو الوقت الذي يسبق وصول فيروس الإنفلونزا، الذي يصبح وباء عادة من أوائل ديسمبر إن لم يكن قبل ذلك، وحتى نهاية مارس.



وأضاف: يجب أن نحاول تطعيم أنفسنا أولا ونمنح أجسامنا وقتا لتكون قادرة على إنتاج استجابة للأجسام المضادة ومناعة كافية لحمايتنا. وتابع: بدءا من منتصف أكتوبر إلى نهاية نوفمبر، يعد هذا هو الوقت المثالي لتناول اللقاح، على الأقل حتى أبريل ومايو تكون الوقاية جيدة.



