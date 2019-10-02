الهواتف الذكية تؤثر على النوم عند المراهقين

انسامد - 2 اكتوبر/ تشرين اول - لا تتمثل مشكلة المراهقين الإيطاليين في مقدار ساعات النوم، ولكن في اضطراب النوم، لا سيما بسبب الهواتف الذكية وإدمان المخدرات.



وكشفت دراسة استقصائية إيطالية أن الهواتف الذكية والعقاقير المخدرة تتسبب في الاضطرابات النفسية، مثل نوبات الهلع وارتفاع ضغط الدم.



أُجري البحث على عينة مكونة من 932 من المراهقين من مدينة ميلانو تتراوح أعمارهم بين 14 و 21 عاما، مع أكثر من 60 سؤالًا حول عوامل الخطر المختلفة، سواء انفصال الاباء او سوء المعاملة أو وإدمان المخدرات والعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي .



فيما يتعلق بالإدمان، تبين أن 27.6% يدخنون السجائر (متوسط ​​العمر في بداية التعاطي هو 14.4 سنة) ، في حين أن 71.5% يستهلكون الكحوليات.



وكشفت الدراسة أن 56% يستخدمون الهواتف الذكية خلال الليل. 70.6% منهم يفعلون ذلك دائما أو في كثير من الأحيان.



لكن كل عوامل الخطر التي تم تحليلها ليس لها تأثير مباشر على احتمال حدوث اضطرابات سلوكية إذا لم تكن هناك مشاكل في النوم. يبلغ متوسط ساعات النوم 7.5 ساعة في الليل، لكن المشكلة تكمن في تغيير إيقاعات النوم والاستيقاظ. حوالي 25% من المراهقين يجدون صعوبة في النوم وغالبا ما يستيقظون في الليل.



