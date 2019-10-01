المعهد العالي للصحة يحتفل بيوم البحث العلمي

انسامد - الاول من اكتوبر - تشرين اول - يحتفل المعهد العالي للصحة بليلة البحث... و لهذه المناسبة ، تمت انارة الواجهة التاريخية للمعهد باللون الأحمر والأبيض والأخضر.



تم إجراء أكثر من 1500 حجز في محطة الفضاء الدولية لحضور 60 مناسبة تم تنظيمها بمناسبة ليلة الباحثين الأوروبيين ، .



وسيتمكن جميع المشاركين في المعارض والجولات المصحوبة بمرشدين من متابعة الباحثين على طول الرحلة الرائعة مع المعرفة سوف تفتح الأبواب أمام الجميع من اعمار 18 إلى 23 عامًا بهدف اجتذاب شباب الباحثين خاصة في مجال الفضاء .



سيتحول المكان الي ميدانا كاملا للعلوم بيازا ديلا شينزا كبيرة مع منصة كبيرة ونقطة انطلاق وركن أوروبي ، ومساحة مخصصة لقصة الأنشطة والمشاريع التي تنفذها محطة الفضاء الدولية في أوروبا ، ومن ناحية أخرى ، هناك أكثر من 26 حدثًا مخصصًا للأطفال والمراهقين ، وهي فرصة لجذب الشباب إلى عالم البحث العلمي من خلال الألعاب ومسابقات الوسائط المتعددة .



سيكون هناك ايضا تجارب عملية بدئا من حماية البيئة واستخدام المواد البلاستيك إلى إعادة التدوير بالاضافة الي التكنولوجيات الجديدة ، ومن الاستخدام الصحيح للأجهزة وحتى معايير السلامة.



كما سيتم معالجة الموضوعات المهمة مثل اللقاحات والوقاية من السرطان والأمراض المعدية والصحة العقلية. سيتم تخصيص العديد من المنصات لتقديم خدمات خطوط المساعدة المخصصة للمواطنين لمكافحة الإدمان.

