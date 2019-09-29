إيطاليا: 240 الف وفاة سنويا بسبب أمراض القلب

أنسامد 29 سبتمبر / ايلول - تتسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية في وفاة 240 الف شخص في إيطاليا كل عام، كما أنها تعد السبب الرئيسي للوفاة والعجز، ومع ذلك، تعتبر الأمراض التي يمكن الوقاية منها بشكل أفضل بفضل أساليب الحياة والأدوية.



وأشار المعهد الوطني للصحة إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية مسؤولة عن 44% من جميع حالات الوفاة.



وبمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يحتفل به يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر تحت شعار "قلبي، قلبك"، يتم تنظيم المئات من الانشطة في إيطاليا وحول العالم.



في إيطاليا، تبلغ نسبة المواطنين الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية 4.4 لكل ألف. ازدادت الوقاية في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال غير كافية.



يقول ميشيل جوليزيا مدير أمراض القلب بمستشفى غاريبالدي - نيسيما في كاتانيا: "إذا كان ارتفاع ضغط الدم والإفراط في استهلاك الملح من عوامل الخطر المعروفة، فإن ارتفاع الكوليسترول في الدم والسمنة والتدخين وقلة النشاط البدني تعتبر عوامل خطيرة أيضا.



