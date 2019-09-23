عالم ايطالي:فيروس الانفلونزااكثر شراسةهذا الموسم

انسامد - 23 سبتمبر - ايلول - قال فابريزيو بريجلياسكو عالم الفيروسات بجامعة ميلانو ان مرض الانفلونزا هذا العام اكثر شراسة رغم انخفاض عدد حالات الاصابة بالمرض.



يقول الخبير بعد نشره اللقاح الجديد للمرض إنه من الصعب في الوقت الحالي التنبؤ بما سيكون عليه الموسم المقبل. و اشار الي انه "كان هذا الأخير من بين أسوأ المواسم في السنوات الأخيرة من حيث عدد الحالات ، على الرغم من أنها بدأت بهدوء بعض الشيء و يؤكد" ان هذا العام يمكن أن يتم وضع أول توقعات ، وقبل كل شيء على أساس الاتجاه الوبائي في "نصف الكرة الجنوبي حيث تم تسجيل حالات أقل ولكن فيروس أكثر شراسة مما تعطي المزيد من المضاعفات".



ويضيف بريجلياسكو أن "الحالة التي ظهرت للطفل في الولايات المتحدة الأمريكية الذي توفي متأثراً بالإنفلونزا" تذكرنا بأن هذا المرض يمكن أن يقتل ، لا سيما أكثر الاشخاص ضعفا مثل الاطفال.. ومع ذلك ، فإن الوعي لدينا أقل ، و يجب أن نكون مستعدين لذلك.



يمكن أن تكون الأنفلونزا خطيرة للغاية خاصة إذا كانت هناك أمراض مصاحبة ، كما في هذه الحالة ، وليس من قبيل المصادفة كل عام ان نسجل في بلدنا ما بين 8-10 آلاف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.



و يؤكد العالم الايطالي ان كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر ، أو أولئك الذين لديهم مرض مزمن مسبقًا ، ولكن المضاعفات يمكن أن تؤثر على الجميع ".



