دراسة: السمنة سبب ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري

أنسامد 20 سبتمبر / ايلول - كشفت دراسة علمية حديثة أن السمنة تتسبب في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار 6 أضعاف، مع زيادة المخاطر الوراثية ونمط الحياة.



الدراسة أجرتها جامعة كوبنهاجن وقدمتها خلال أعمال الدورة الخامسة والخمسين للاجتماع السنوي للرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري في برشلونة.



وأجريت الدراسة على عينة شملت 9555 شخصا، حيث كشفت أن السمنة تتسبب في زيادة فرص الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار 6 أضعاف، بينما تزيد العوامل الوراثية وأنماط الحياة السيئة من خطر الإصابة بمرض السكري ولكن بدرجة أقل.



أصيب حوالي نصف من شملهم الاستطلاع بالنوع الثاني من مرض السكري على مدار 14 عاما من الملاحظة. واكتشف الباحثون أن أنماط الحياة السيئة والسمنة ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالمرض، بغض النظر عن العوامل الوراثية.



