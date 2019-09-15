أمراض صمامات القلب تصيب أكثر من مليون إيطالي

أنسامد 15 سبتمبر / ايلول - تصيب أمراض صمامات القلب أكثر من مليون إيطالي، لكن 95% من الايطاليين البالغ أعمارهم أكثر من 60 عاما لم يسمعوا بها أبدا، بينما يعتقد شخصان فقط من كل 100 شخص أنه ينبغي القلق بشأن تلك الأمراض.



لرفع مستوى الوعي العام، يتم الاحتفال بالأسبوع الأوروبي للتوعية بأمراض صمامات القلب في الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر.



يقول أليساندرو بوكانيللي ، رئيس الجمعية الإيطالية لأمراض القلب والشيخوخة: في الوقت الحالي، يمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في إيطاليا ربع عدد السكان تقريبا ، وسيتجاوز هذا الرقم عتبة 30 في المائة خلال ال٢٥ عاما القادمة. وأضاف: لهذا السبب، فإن أمراض صمامات القلب التي تظهر عادة بعد سن 65 ستكون أكثر انتشارا، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الإنفاق الصحي.



