القيلولة يمكن ان تخفف من الاصابة بنوبة قلبية

انسامد - 12 سبتمبر - ايلول - تؤكد دراسة اجريت في سويسرا ان اخذ القيلولة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.. بغض النظر عن طول فترة قيلولة بعد الظهر ، فإن الشيء المهم هو القيام بذلك.



تؤكد نتيجة الدراسة العلمية التي تم اجراؤها بواسطة مستشفى جامعة لوزان ونشرت في مجلة القلب انه للوصول إلى هذه الاستنتاجات ، قام الباحثون بتحليل 3442 من السكان الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي في نفس المدينة السويسريةو الذين تتراوح أعمار المشاركين بين 35 و 75 عامًا.



وفقا للنتيجة ارتبط القيام بغفوة عرضية (مرة إلى مرتين في الأسبوع) بخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو قصور القلب إلى النصف (48٪) مقارنة بأولئك الذين لم يأخذوا أي قسط من الراحة.



تم تأكيد ذلك حتى بعد مراعاة العوامل المؤثرة المحتملة ، مثل عمر ومدة النوم ليلا والمخاطر الأخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. فقط المسنين (أكثر من 65) وتوقف التنفس الشديد أثناء النوم أثرت عليها. ومع ذلك ، لم يلاحظ أي اختلاف لمدة الغفوة (من 5 دقائق إلى أكثر من ساعة)