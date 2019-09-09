دراسة:ليس كل المدخنين يواجهون مخاطر السرطان نفسها

أنسامد - 9 سبتمبر/آب - كشفت دراسة أجراها معهد السرطان الوطني في ميلانو ونشرت يوم الاثنين الماضي أنه يتعين إجراء إختبار شخصي جديد أكثر فاعلية في فحص مرضى سرطان الرئة.



وقالت الدراسة إن خطر الإصابة بسرطان الرئة ليس هو نفسه بالنسبة للمدخنين الشرهين بشكل عام ، ومن هنا تأتي أهمية إجراء اختبار شخصي.



وقالت الدراسة إن فحوصات التصوير المقطعي بالجرعات المنخفضة (LDCT) واختبارات دم الرنا المجهري هي اختباران يمكنان أن يكونا مجتمعين حاسمين للمدخنين الشرهين وغيرهم من المرضى الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بسرطان الرئة.



