بفضل الذكاء الاصطناعي، تطوير عقار جديد في 46 يوما

انسامد 6 سبتمبر / ايلول - نجح برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي في تطوير دواء جديد خلال 46 يوما بدلا من ثماني سنوات يحتاجها الباحثون في المتوسط.



ونفذت هذا البرنامج شركة Insilico Medicine الناشئة وجامعة تورنتو، ونشرته دورية نيتشر بيوتكنولوجي العلمية. حيث كان يهدف البرنامج إلى تطوير علاج للتليف، وهو التئام الأنسجة الذي يحدث في بعض الأمراض.



درس البرنامج جميع الأبحاث السابقة على الجزيئات التي استهدفت بروتينا أساسيا معينا في عملية التليف. في خلال 21 يوما، صمم البرنامج 30000 نموذج، تم تجميع ستة منها بالفعل. تم اختبار اثنين منها على الخلايا والابرز على الفئران أيضا، حيث أظهرت نشاطا علاجيا ضد البروتين.



استغرقت العملية برمتها 46 يوما مع تكلفة بلغت حوالي 150 ألف دولار، وهي أقل بكثير من الطرق التقليدية.



