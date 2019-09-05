ساردينيا:تحذيرات من شواطئ بيشيناس

انسامد - 5 سبتمبر - ايلول - تعتبر مدينة بيشيناس السردينية جنة بيئية ، ولكن البقاء على الشاطئ يعرض لمخاطر صحية غير محمودة العواقب لذلك عليك أن تحسب الأيام قبل التفكير في الجلوس على ساحل بيشيناس ، وهو موقع ذي أهمية وطنية في سولسيس- إجليسينتي-جوسبينيز يمكنك البقاء أمام البحر "دون خطر" 150 يومًا في الجانب الجنوبي لمدة 10 ساعات في كل مرة ، و 90 في الجانب الشمالي ، و 60 في الجزء المركزي بين مصب نهر بيسيناس و نهر ناراكولي.



بدات بلدية أربوس في فرض القيود على الشواطئ نظرا للتركيزات العالية للمعادن الناتجة عن عمليات التعدين القديمة: من الزرنيخ إلى الكادميوم ، ومن الرصاص إلى الزنك و تركيزه في الهواء علي الشواطئ التي يبلغ طولها 4 كيلومتر في المسافة ما بين البحر و الكثبان الرملية التي تحد الشاطئ.



طالب علماء البيئة في مجموعة التدخل القانوني برفع التحذيرات من الشواطئ وذلك بناءً على أمر وقعه العمدة أنتونيلو إيكا والذي يحذر من خطر تلف الجلد إذا لم يتم الالتزام بوصفات التعرض الدقيقة.



تم وضع علامات مناسبة على طول الشاطئ توضح مؤشرات التلوث الناتجة عن سنوات من التحليل البيئي ومصدقة من المعهد العالي للصحة.



تعود المطالبات الذي يفرض على الجمعية الإيطالية للتعدين (سيم) في ذلك الوقت لاستصلاح التصريف الملوث وقاع مجرى المياه إلى عام 1998.



لكن التدخلات ، التي يشجبها المدافعون عن البيئة ، ظلت حبراً على ورق. ولحل هذه المشكلة ، تم تمويل محطة معالجة مياه متخصصة اقيمت في المنطقة ، بقيمة تقارب 100 ألف يورو ، تم بناؤها لاحقًا من قبل مقاطعة ميديو كامبيدانو في 2007.



يتقدم الآن خبراء البيئة بمطالبات جديدة للحصول على معلومات وتدخلات علاج عاجلة أيضًا من أجل الحصول على التعويض المناسب.

