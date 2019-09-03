دراسة:تأثير الحمية النباتية علي صحة الانسان

انسامد - 3 سبتمبر - ايلول - من المؤكد أن اتباع حمية نباتية مع فكرة القيام بانقاذ كوكب الأرض هو لفتة جديرة بالثناء ، لكنه ينطوي على خطر تفاقم المدخول المنخفض بالفعل من المغذيات الأساسية المرتبطة بصحة الدماغ مثل الكولين حيث يحدث خللا كبيرا في النظام الغذائي مما يؤثر علي خلايا الجسد.



المصادر الأولية للكولين هي اللحم البقري والبيض ومنتجات الألبان والأسماك والدجاج ، مع مستويات أقل بكثير في المكسرات والفاصوليا والخضروات الهامة مثل البروكلي. تحذر خبيرة التغذية البريطانية إيما ديربيشاير في مقال على الإنترنت حول التغذية والوقاية والصحة من مخاطر هذا النوع من التغذية . ذكرت الخبيرة أنه في عام 1998 ، وإدراكًا لأهمية الكولين ، أوصى المعهد الأمريكي للطب بتناول 425 ملغ يوميًا كحد أدنى يوميًا للنساء و 550 للرجال ، الذين أصبحوا 450 و 550 للرجال النساء بشكل عام و الحوامل أو المرضعات بشكل خاص .



في عام 2016 ، نشرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية جرعات يومية مماثلة. ومع ذلك ، تشير الدراسات الاستقصائية في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا إلى أن الكمية المعتادة من الكولين ، في المتوسط ​​، ليست هي الكمية الموصى بها.



تحذر الخبيرة البريطانية من ان هذا مثير للقلق بالنظر إلى أن الاتجاهات الحالية و التي تميل الي الحد من استهلاك اللحوم والوجبات الغذائية النباتية". ثم تشير بشكل خاص الى الوضع في المملكة المتحدة ، موضحة أن "الكولين مستبعد حاليًا من قواعد بيانات تكوين الأغذية في المملكة المتحدة ، من المسوحات الغذائية الرئيسية والمبادئ التوجيهية الغذائية". وقد حان الوقت لأن تنقض اللجنة الاستشارية المستقلة للتغذية العلمية التابعة لحكومة المملكة المتحدة كل هذا ، لا سيما في ضوء الأدلة المتزايدة على أهمية الكولين لصحة الإنسان.

