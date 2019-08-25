إيطاليا: مزارع الدواجن تستهلك 50% من المضادات الحيوية

أنسامد - 25 اغسطس / آب - كشفت دراسة إيطالية أن مزارع الدواجن والخنازير تستهلك 50% من المضادات الحيوية، ما أدي لانتشار مشكلة مقاومة المضادات الحيوية في قطاع الحيوانات.



وأوضحت الدراسة أن ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية يمكن أن تتفاقم بسبب انتقال البكتيريا من الحيوانات إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو من خلال استهلاك الغذاء.



وتابعت الدراسة أن بكتيريا السالمونيلا كشفت عن وجود سلالات مقاومة للمضادات الحيوية، وكذلك بكتيريا "إي كولاي" الموجودة في الأنواع الأكثر شيوعا التي تربى في إيطاليا (الديك الرومي 73.0% ، الدواجن 56.0% ، والخنازير 37.9% وفي البشر 31.8%.



يقول والتر ريكياردي ، أستاذ الصحة العامة في الجامعة الكاثوليكية إن مقاومة المضادات الحيوية ناجمة أيضا عن التعديلات في طعام الحيوانات التي نستهلكها.



