دراسة: مواقع التواصل الإجتماعي تؤثر على المراهقين

أنسامد - 18 اغسطس / آب - كشفت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث مرات في اليوم، أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية والبدنية.



ووجدت الدراسة التي أجراها معهد غرايت أورموند ستريت لدراسات صحة الطفل التابع لكلية لندن الجامعية أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي Facebook و Twitter و Instagram وWhatsApp يؤثر بشكل أكبر على الفتيات.



وأضافت الدراسة أن اضطرابات النوم والجرائم الإلكترونية تسببت في نحو 60% من التأثير النفسي الناتج عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى انخفاض النشاط البدني. أجريت الدراسة على حوالي 10 الآف من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عامًا ويستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار.



تبين أن العوامل النفسية السلبية الناجمة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر فقط على 12% من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع.



