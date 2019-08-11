اكتشاف علاج جديد لعلاج الانتكاسات في حالات أورام المخ

أنسامد - 11 اغسطس / آب - اكتشف فريق من الأطباء بديلاً صالحًا لعلاج المرضى المصابين بأورام المخ الذين لا يستجيبون للعلاج.



قام فريق متعدد التخصصات من الأطباء من المعهد الوطني للسرطان بنشر نتائج دراسة حول المرحلة الثانية التي تبين فوائد العلاج الكيميائي الذي يستخدم لعلاج أورام المخ لدى الأطفال في علاج المرضى البالغين المصابين بالورم الدبقي الخبيث المتكرر بعد العلاج الكيميائي.



أظهرت الدراسة أن الخضوع للعلاج الكيميائي أسبوعيا باستخدام الكاربوبلاتين يؤدي للسيطرة على المرض لدى أكثر من 30% من المرضى.



أظهر المرضى الذين حصلوا على العلاج ليس فقط تأخير في تطور المرض ولكن أيضا فترة بقاء أطول من المرضى الذين لم يستجيبوا للعلاج.



الأورام الدبقية هي أورام تنشأ من الجهاز العصبي المركزي وتصيب من 5-6 حالات لكل 100 الف بالغ سنويًا في إيطاليا.



قالت اليساندرا فابي استاذ علم الأورام في المعهد الوطني للسرطان وقائدة فريق الدراسة إن الأشخاص المصابين بالورم الدبقي المتكرر لديهم خيارات علاجية محدودة للغاية، مضيفة: لذلك يمكننا أن نعتبر نتائج الدراسة التي أجريناها مُرضية للغاية، والتي تُظهر الفوائد السريرية والاستجابة للعلاج القائم على الكاربوبلاتين لدى المرضى الذين أظهروا مقاومة للعلاج الكيميائي الأول والثاني.



