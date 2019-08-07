ايطاليا:فرض ضرائب علي استخدام الحيوانات للتجارب

انسامد - 7 اغسطس - اب - صدر مرسوم من وزارة الصحة الايطالية رقم 173 في الصحيفة الرسمية بشأن "تحديد الرسوم المستحقة لوزارة الصحة الخاصة بإصدار تصاريح لحماية الحيوانات المستخدمة للأغراض العلمية. ومع ذلك ، فإن الضرائب الجديدة تتنافس عليها جمعيات علمية مختلفة ، والتي تتحدث عن "أعباء اقتصادية وإدارية إضافية لإجراء البحوث المستقلة" في القطاع العام.



و قد تم تحديد مهلة قبل تطبيق المرسوم الصادر عن وزارة الصحة والذي ينص على دفع رسوم ترخيص المشاريع البحثية بالتجارب على الحيوانات.



و قد لجأت ست جمعيات علمية (الجمعية الإيطالية لعلم الصيدلة وعلم السموم وعلم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء وعلم المناعة السريري والحساسية) ورئيس معهد ماريو نجري للبحوث الدوائية ، سيلفيو جاراتيني ، إلى وزراء الصحة والاقتصاد و التعليم والجامعة والابحاث لاطلاعهم علي مخاطر وقف الابحاث العامة عند تطبيق هذا المرسوم . تتسائل الشركات أيضًا "لماذا لم تتفق وزارة البحث مع وزارة الصحة عند تحديد حجم التعريفات والإجراءات الإدارية على التمييز بين نفس المعدلات بناءً على نوع البحث الذي ينظر بشكل منفصل في البحوث المستقلة الممولة من المؤسسات الأوروبية والوزارية والإقليمية وغير الهادفة للربح وتلك المتعلقة ببحوث الربح التي تجريها شركات الأدوية.

