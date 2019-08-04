إيطاليا تسجل أكبر عدد من الأمهات لديهن أطفال فوق سن الاربعين

أنسامد - 4 اغسطس / آب - جاءت إيطاليا في المرتبة الاولي من بين الدول الأوروبية التي تضم أكبر عدد من الامهات اللائي لديهن أطفال وتتراوح أعمارهن بين 40 و 50 عاما.



وكشفت بيانات معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن إيطاليا سجلت في عام 2017 حالات انجاب لدى 15997 سيدة تتراوح أعمارهن بين 40 و 45 عاما، و 2145 حالة بين سيدات تتراوح أعمارهن بين 45 و 50 عاما، و 306 حالة لدي سيدات أكبر من 50 عاما.



هذه الاحصاءات هي الاعلى في أوروبا لجميع الفئات العمرية الثلاث.



إذا نظرنا إلى النسبة المئوية للأمهات اللائي لديهن أطفال في عمر أكبر من 40 عامًا، توجد أعلى نسبة في إسبانيا (8.8%) وإيطاليا (8.6%) واليونان (6.6%).



يوجد أكبر عدد من الأمهات صغيرات السن (بين 15 و 19 عاما) في المملكة المتحدة (14.749) وفي رومانيا (12.641).



