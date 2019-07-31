خبراء ايطاليين:الكركم لا يسبب التهاب الكبد

انسامد - 31 يوليو - تموز - اكد عدد من خبراءوزارة الصحة و اللجنة الفنية للتغذية و الصحة الحيوانية ان حالات التهاب الكبد في ايطاليا ليس لها اي علاقة بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي علي الكركم ، ولكن تعود إلى مشاكل في الكبد ، عند أولئك الذين يتناولونها. اعلنت وزارة الصحة ، في ضوء ما ظهر من التحقيقات التي أجراها فريق من الخبراء متعدد التخصصات واللجنة الفنية للتغذية والصحة الحيوانية انه لهذا السبب سيتم وضع ملصق خاص علي هذه المنتجات. في الأشهر الأخيرة ، تم الإبلاغ عن العديد من حالات التهاب الكبد و اصابات الصفراء في إيطاليا بعد تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على مستحضرات الكركم .. وقد سجلت الحالات بعد تناول جرعات متغيرة للغاية ، وفي معظم الحالات ، كانت هذه المادة مرتبطة في الغالب بمكونات أخرى تهدف إلى زيادة الامتصاص.. لكن التحليلات التي أجريت على العينات "استبعدت وجود الملوثات أو المواد المضافة طوعًا كأسباب محتملة لتلف الكبد".



بينما يستنتج الخبراء ،انه "من المحتمل أن تعزى الأسباب إلى الظروف الخاصة المتمثلة في الحساسية الفردية ، ، وحتى الكامنة ، لوظيفة الكبد الصفراوي أو حتى تناول الأدوية المصاحب لها". لذلك فقد تقرر اعتماد تحذير محدد للمكملات الغذائية المعنية ، يهدف إلى تقديم المشورة ضد استخدامها مع الأشخاص الذين يعانون من تغيرات في وظيفة الكبد الصفراوي أو القناة الصفراوية ، وفي حالة الاستخدام المصاحب للأدوية .

