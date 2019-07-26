إيطاليا تسجل 1334 حالة اصابة بالحصبة في ستة أشهر

أنسامد - 27 يوليو/ تموز - سجلت إيطاليا في الفترة بين الاول من يناير و 30 يونيو من العام الجاري 1334 حالة إصابة بالحصبة، منها 214 في شهر يونيو فقط.



جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن إدارة الأمراض المعدية بالمعهد العالي الايطالي للصحة.



وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 142 حالة إصابة بالحصبة لدى الأطفال دون سن 5 سنوات في الأشهر الستة الأولى من العام، من بينهم 51 طفلا تقل أعمارهم عن 12 شهرا.



ووفقا لتقرير المراقبة المتكاملة للحصبة والحصبة الألمانية، يبلغ متوسط ​​عمر المصابين 30 عاما، ولم يتم تطعيم 87% من الحالات عند الإصابة.



تم نقل 44.4% من حالات الحصبة المبلغ عنها إلى المستشفيات، وتم نقل 26.2% إلى قسم الطوارئ. أبلغ 31% من المرضى عن حدوث مضاعفة واحدة على الأقل، والأكثر شيوعا كانت الإسهال (170 حالة)، يليه التهاب الكبد (155 حالة) والتهاب القرنية (112 حالة).



