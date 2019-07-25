ايطاليا:130 الف مصاب بفيروس نقص المناعة

انسامد - 25 يوليو - تموز - يوجد في إيطاليا حوالي 130،000 شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري ، ومن بينهم أكثر من 100000 شخص يتلقون العلاج ، لكن لا يزال هناك نسبة عالية مسكوت عنها ، أو حوالي 15000 شخص مصاب بالعدوى ولا يعرفون أنهم مصابون به .



و يؤكدالمؤتمر الإيطالي الذي يجمع بين الباحثين والأطباء والمرضى والناشطين ان التقديرات تشير إلى أن ثلث الحالات على الأقل في مرحلة متقدمة من المرض، لذلك "من الضروري أن يتمكنوا من تشخيص حالاتهم ، حتى يكونوا قادرين على العلاج لمنعهم من نقل الفيروس.



و يقول أندريا أنتينوري ، مدير المعهد للأمراض المعدية ، الذي استضافت مؤخرًا في المؤتمر "يمكن للمرضى في إيطاليا الحصول على أفضل الأدوية ، والتي تعيد الحالة الصحية الي حالتها الطبيعية، حتى في غضون بضعة أشهر حيث انه في العقود الأخيرة شهدت علاجات فيروس نقص المناعة البشرية تقدما هائلا.



لكنه عاد و قال ان العدوى لا تزال خبيثة للغاية وتنتشر في جميع أنحاء العالم". ويضيف أنه بجانب البحث ، "في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ، يجب علينا أيضًا أن نتحرك على ثلاث جبهات أخرى: تعزيز الحساسية بشأن هذا الموضوع ؛ وتشجيع المؤسسات على عدم التهاون وتقديم ابتكارات لجميع من يحتاجون إليها".



