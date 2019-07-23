دراسة: الزهايمر اكثر انتشارا بين النساء

انسامد - 23 يوليو - تموز - اكتشف العلماء السبب وراء تعرض النساء بشكل اكبر للاصابة بمرض الزهايمر.



وفقا لدراستين مختلفتين تم تقديمهما في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في لوس أنجلوس. يكمن السبب في زيادة الاتصال في بعض المناطق من الدماغ ، حيث يتكون البروتين تاو المسئول عن اللويحات التي تتراكم مع المرض ، بالاضافة الي بعض الجينات المعينة. حتى الآن ، كان يُعتقد العلماء دائمًا أن سبب ميل الإناث إلى الإصابة بمرض الزهايمر كان يكمن في طول عمرها.. لكن يبدو أن هذه الدراسات الجديدة تشير إلى أن هذا ليس هو الحال. قام الباحثون في جامعة فاندربيلت في ناشفيل بتحليل المئات من مؤشرات الرنين المغناطيسي للرجال والنساء ، وتوزيع بروتين تاو ، والذي مع بروتين الأميلويد يمكن أن يشكلا تشابكًا سامًا ، مما يتسبب في موت خلايا الدماغ مسببا مشاكل في الذاكرة. اكتشف العلماء أن هناك اختلافات بين الذكور والإناث في الطريقة التي ينتشر بها بروتين تاو في المخ... في الواقع ، حيث تتمتع النساء باتصال أفضل بين مناطق المخ التي يتشكل فيها بروتين تاو ، مما يجعله أكثر عرضة لخطر الانتشار السريع وبالتالي انخفاض الإدراك.



أما الدراسة الأخرى التي أجرتها جامعة ميامي ، فقد وجدت بدلاً من ذلك وجود بعض الجينات المحددة ، في الرجال والنساء ، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بمخاطر الزهايمر.



وقال برايان كونكل ، منسق الأبحاث: "يمكن أن يساهم عامل الوراثة في تطور المرض لدى كلا الجنسين"... ومع ذلك ، لا يزال من غير المعروف ما إذا كان يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر..و بالتالي زيادة القدرة علي التنبؤ به قبل حدوثه.

