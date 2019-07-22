دراسة: الذكاء الاصطناعي يساعد في تشخيص سرطان البنكرياس

أنسامد - 22 يوليو/ تموز - يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في الوقاية من بعض أنواع سرطان البنكرياس في المستقبل، حيث تم تطوير اختبار قادر على التمييز بين الأكياس المائية الحميدة والخبيثة في البنكرياس ، وتجنب التدخلات الجراحية غير الضرورية.



جاء ذلك في دراسة دولية بمساهمة إيطالية كبيرة شارك فيها مركز أبحاث جامعة فيرونا، ومستشفى جامعة سان رافاييل في ميلانو، ومستشفى القلب المقدس بكالابريا، بالتنسيق مع الباحثين في مركز جونز هوبكنز كيميل للسرطان.



ونشرالاختبار في دورية "Science Translational Medicine"، وقد أطلق عليه اسم "CompCyst" (تحليل الكيس الشامل)، وتم التحقق من فعاليته على 862 من أكياس البنكرياس أخذت من المرضى.



وقال ألدو سكاربا ، مدير مركز أبحاث جامعة فيرونا، إن الذكاء الاصطناعي يحلل التغيرات الجزيئية والوراثية للأنسجة أو سوائل الاكياس المائية، بالإضافة إلى معلومات الموجات فوق الصوتية السريرية والاشعة التي تحدد سلسلة من المعطيات التي تدل على طبيعة الكيس نفسه، مضيفا أنه يمكن من خلال هذه المعلومات تشخيص وبالتالي علاج المرض.



