إيطاليا:ست مناطق في الجنوب تعاني من ضعف الخدمات الصحية

أنسامد - 15 يوليو/ تموز - تعاني ستة مناطق إيطالية تقع جميعها في الجنوب من وضع حرج فيما يتعلق بأداء الخدمات الصحية الإقليمية، وهي بوليا وصقلية وبازيليكاتا وكالابريا وكامبانيا وسَردِينيَا.



في حين يتمتع المواطنون الذين يعيشون في ترينتو وتوسكانا وبولسانو بأفضل مستويات الحماية الصحية.



يهدف تقرير قياس الاداء الصادر عن جامعة روما تور فيرغاتا إلى توفير تقييم لفرص الحماية الصحية المتاحة للمواطنين على أساس إقامتهم.



تنعكس الفجوة بين الشمال والجنوب في الخدمة الصحية في قياس الأداء الإقليمي، أي المؤشرات المعبر عنها بالنسب المئوية وتتألف من 5 جوانب: ملاءمة الرعاية ونتائج الرعاية والحصول على الخدمة والابتكار والوضع المالي.



كشف التقرير أنه بالنسبة لمناطق بوليا وصقلية وبازيليكاتا وكالابريا وكامبانيا وسَردِينيَا، سجل مستوى الأداء 31%.



توفر ترينتو وتوسكانا وبولسانوو مستوى خدمة طبية أعلى بكثير عن غيرها، حيث تراوح الاداء بين 63% و 70%.



