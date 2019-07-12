أكثر من 90 ألف إيطالي يسافرون للخارج سنويا للعلاج من السرطان

أنسامد - 11 يوليو/ تموز - يضطر أكثر من 90 الف إيطالي مصابون بالسرطان للسفر للخارج كل عام لتلقي العلاج.



ووفقا لمسح أجراه المعهد الايطالي للابحاث الاقتصادية والاجتماعية، تنفق الأسرة حوالي 7 آلاف يورو سنويا لنفقات السفر والعلاج.



ويمكن إدارة تلك النفقات مع إنشاء شبكات إقليمية لعلاج الاورام، والتي يمكن تطويرها من خلال العمل في أربعة اتجاهات: الحد من السفر للخارج للعلاج والابتكار ووجود مراكز معترف بها وقريبة من منزل المريض والاندماج مع الطب المحلي.



تعد الشبكات الاقليمية لعلاج الاورام فرصة جيدة لرعاية مرضى السرطان، الذين غالبا ما يشعرون بالوحدة عند مواجهة التشخيص. إن تحقيق الابتكار التنظيمي في الشبكات يعني ضمان أن يكون للمريض مسار رعاية شامل ومتعدد التخصصات ومسارات تشخيصية علاجية محددة.



