مليون ايطالي يعانون من قصور في القلب

انسامد - 8 يوليو - تموز - يعتبر مرض قصور القلب في إيطاليا السبب الأول لدخول المستشفى بين الاشخاص الاكبر من 65 عامًا والسبب الأول للوفاة بين أمراض القلب والأوعية الدموية.



يعاني 1.7٪ من الايطاليين (حوالي مليون شخص)من قصور في القلب..كما ان هناك حوالي 190.000 يدخلون المستشفى في كل عام (أكثر من 500 في اليوم) بسبب هذا المرض بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 3 مليارات يورو.



هذه هي صورة قصور القلب في روما ، لحملة "كل قلب مهم" ، التي روجت لها شركة نوفارتيس بالتعاون مع الرابطة الإيطالية للعلماء لمواجهة تفشي هذا المرض . يزداد انتشار هذه الحالة بشكل كبير مع تقدم العمر: فهو يؤثر على أقل من 1٪ حتى سن 60 عامًا ويصل إلى 20٪ بعد سن 80 عامًا..كما ان هناك علاقة عميقة بين قصور القلب و مرض السكري . و يشير العلماء الي انه لا يزال معدل الوفيات مرتفعا بعد 5 سنوات من تشخيص المرض: يصل إلى 40-50 ٪ ، مع وفاة مريض واحد من أصل 4 خلال عام من التشخيص.



