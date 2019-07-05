إيطاليا: ارتفاع صادرات صناعة الدواء 117% في عشر سنوات

أنسامد 5 يوليو/ تموز - ارتفعت صادرات قطاع صناعة الأدوية الايطالي
والذي يٌعد من أعمدة الصناعة الايطالية بنسبة 117% في 10 سنوات،
وفقا للبيانات الصادرة عن الاجتماع العام لرابطة شركات صناعة
الادوية الايطالية.
وفي الفترة بين عامي 2008 و 2018، ارتفع إنتاج قطاع صناعة الأدوية
بنسبة 22% مقارنة مع انخفاض بنسبة 14% في متوسط الصناعات
التحويلية، بفضل نمو الصادرات والتي بلغت في عام 2018 حوالي 26
مليار يورو من اجمالي حجم انتاج بلغ 32 مليار.
وسجلت الصادرات معدلات نمو أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي والذي
يبلغ حوالي 81%.
كما جاءت تلك النتائج متوافقة مع الالتزامات البيئية، ففي خلال عقد
من الزمن، تمكن قطاع صناعة الدواء من تقليل استهلاك الطاقة بأكثر
من 50% وانبعاثات الغازات الضارة للمناخ بنسبة 74%.
علاوة على ذلك، يتم إعادة تدوير أكثر من 50% من النفايات.