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إيطاليا: ارتفاع صادرات صناعة الدواء 117% في عشر سنوات
    أنسامد 5 يوليو/ تموز - ارتفعت صادرات قطاع صناعة الأدوية الايطالي والذي يٌعد من أعمدة الصناعة الايطالية بنسبة 117% في 10 سنوات، وفقا للبيانات الصادرة عن الاجتماع العام لرابطة شركات صناعة الادوية الايطالية.

    وفي الفترة بين عامي 2008 و 2018، ارتفع إنتاج قطاع صناعة الأدوية بنسبة 22% مقارنة مع انخفاض بنسبة 14% في متوسط ​​الصناعات التحويلية، بفضل نمو الصادرات والتي بلغت في عام 2018 حوالي 26 مليار يورو من اجمالي حجم انتاج بلغ 32 مليار.

    وسجلت الصادرات معدلات نمو أعلى من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 81%.

    كما جاءت تلك النتائج متوافقة مع الالتزامات البيئية، ففي خلال عقد من الزمن، تمكن قطاع صناعة الدواء من تقليل استهلاك الطاقة بأكثر من 50% وانبعاثات الغازات الضارة للمناخ بنسبة 74%.

    علاوة على ذلك، يتم إعادة تدوير أكثر من 50% من النفايات.

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