خبراء الارصاد الايطاليين:هذا الصيف هو الاعلي حرارة

انسامد - 26 يونيو - حزيران - اعلن خبراء الارصاد ان موجة من الحرارة الشديدة ستضرب 6 مدن ايطالية يومي غدا و بعد غد و ذلك للمرة الاولي منذ 16 عاما ..وقد اعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ القصوي علي كافة انحاء البلاد ..



يتوقع خبراء الارصاد ارتفاع الحرارة بشكل قياسي في الشمال الغربي من البلاد و هي اعلي من الدرجات المسجلة صيف 2003 و التي استمرت لفترة طويلة.



و يقول الخبراء ان هذا الصيف هو الاكثر حرارة في السنوات الاخيرة و ينصحون الاشخاص يتجنب التعرض المباشر للشمس خاصة اولئك الذين يعانون من مشكلات صحية و الاطفال و كبار السن.



بالنسبة للأشخاص المسنين المصابين بأمراض مزمنة (القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعصبي ومرض السكري وما إلى ذلك) ولمن يتعاطون العقاقير ، يُنصح باستشارة الطبيب لإجراء تعديل محتمل للعلاج أو تكرار الضوابط السريرية والمخبرية (على سبيل المثال لمرضى السكر ، من المستحسن زيادة وتيرة فحص نسبة السكر في الدم) لإبلاغ الطبيب بأي عرض حتى لو كان طفيفا ، يحدث أثناء العلاج الدوائي وعدم تعليق العلاج المستمر من تلقاء نفسه. أخيرًا ، من المهم الحفاظ على الأدوية بشكل صحيح: في الثلاجة خاصة تلك التي تحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن 25-30 درجة وبعيدة عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

