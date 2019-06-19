مواجهةالسكتة القلبية: تقتل 60 الف ايطالي سنويا

انسامد - 19 يونيو - حزيران - كل يوم ، في أوروبا ، يموت 1000 شخص يوميًا بسبب السكتة القلبية بطريقة اخري 400 الف مريض في السنة ، منه حوالي 60 الف في إيطاليا وحدها.



اوضحت دانييلا آشيري ، مديرة وحدة أمراض القلب وإعادة التأهيل في مستشفى يونيكو ديلا فالتيدون (بياتشنسا) كما انها خبير في الجمعية الوطنية لأطباء القلب "إنه القاتل رقم واحد في الغرب ، فهو يقتل شخصًا واحدًا كل 8 دقائق ، ولكن يتضاعف عدد الناجين ثلاث مرات إذا كان التدخل في أسرع وقت ممكن .



وفي خلال جلسة الاستماع بلجنة الشئون الاجتماعية بمجلس النواب الخاصة ببحث ثمانية مشروعات قوانين مقدمة إلى الغرفة والتي تدور حول "الأحكام المتعلقة باستخدام أجهزة إزالةالسكتة القلبية الآلية ونصف الآلية في بيئة خارج المستشفى" ، ألقت اشيري الضؤ علي النتائج التي تم الحصول عليها من خلال مشروع الحياة ، و الذي تحولت بفضله مدينة بياتشنسا المدينة الأكثر حماية للقلب في أوروبا. واشارت الي "إن التجربة الرائدة في أوروبا بدأت منذ 21 عامًا وتمكنت من نشر 877 جهاز في المدينة ، وكلها متصلة بمركز العمليات من خلال تطبيقات اقليمية ".



واشارت الي انه بالنسبة للذين تعرضوا للسكتة القلبية ، تقل فرصة البقاء على قيد الحياة مع كل دقيقة تمر بنسبة 10٪ ، لذلك فإن التدخل السريع يحدث الفرق.



و تؤكد "تُظهر بياناتنا انه تم انقاذ 41٪ من الذين اصيبوا بالسكتة القلبية من قبل الاشخاص العاديين مقابل 5٪فقط تم انقاذهم بواسطة أفراد على متن سيارة الإسعاف. قالت اشيري الآن في بياتشنسا ، تم نشر هذا الجهاز كل 150 متر "..



لكن المشكلة في كثير من الأحيان ليست فقط نقص الاجهزة لكن أيضًا العديد من العوائق التي تحول دون استخدامها ، مثل الخوف من التسبب في الاضرار للمريض .. "لذلك من الضروري تحرير استخدامه وزيادة المعلومات حول كيفية القيام بذلك".

