إيطاليا: ارتفاع أعداد المتبرعين بالدم العام الماضي

أنسامد - 14 يونيو/ حزيران - بعد سنوات من التراجع، عادت أعداد المتبرعين بالدم للارتفاع مرة أخرى في إيطاليا، حيث بلغ عددهم العام الماضي 1.682.724، بزيادة قدرها 0.2% مقارنة بعام 2017، وفقا لبيانات المركز الوطني للتبرع بالدم.



وقالت وزيرة الصحة الإيطالية جوليا جريللو: "علينا جميعا العمل لدعم وتطوير منظومة التبرع بالدم الإيطالية المعترف بها كنموذج يحتذى به أيضا من قبل منظمة الصحة العالمية التي عهدت إلينا بتنظيم احتفالية اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم 2020".



يزيد عدد المتبرعين الجدد عن 371 ألف شخص، وانخفض عدد المرضى الذين استفادوا من التبرع بالدم بشكل طفيف في عام 2018.



اجمالا، تم إجراء حوالي 3 ملايين عملية تبرع بالدم خلال العام الماضي، مما ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي.



