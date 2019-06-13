دراسة:التمثيل الغذائي عملية فردية تختلف حتي مابين التوائم

انسامد - 13 يونيو - حزيران - اثبتت دراسة اجريت علي الاف الاشخاص في كينجز كوليدج في لندن و في مستشفي ماساشوسيتس ان عملية التمثيل الغذائي عملية فردية حتي بالنسبة للتوائم فكل منهما له عملية ذاتية فردية خاصة به و لكل منهما رد فعل مختلف تماما عن الاخر بالنسبة لانواع الاطعمة.



و تشير الدراسة ان ما يحدد ذلك هو العوامل البيئية و بعض المكونات المعوية .



قام الباحثون بقياس التغير في مستويات الدم استجابة لأنواع كثيرة من المواد الغذائية المختلفة ، من السكر إلى الأنسولين إلى الدهون و مدي الاستجابة لوجبات محددة .. إلى جانب بيانات عن النشاط البدني وساعات النوم بالاضافة الي 1100 من المكونات المعوية للخاضعين للدراسة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.



تؤكد نتائج الدراسة وجود تباين كبير في ردود الفعل على نفس الطعام حيث ظهر لدي بعض المشاركين زيادة سريعة لنسبة السكر في الدم وفي مستويات الأنسولين ، والتي يمكن أن تسبب مرض السكري. والبعض الآخر بدا لديهم مستويات عالية من الدهون التي بقيت في الدم بعد ساعات من تناول الوجبة ، مما يزيد من مخاطر الاصابة بامراض القلب والأوعية الدموية ".



يشرح الباحثون أن الاختلافات يمكن ارجاعها الي الجينات الوراثية: بنسبة 50٪ فقط للتمثيل الغذائي و باقل من 30 في المائة للأنسولين وأقل من 20٪ لثلاثي الغليسريد.



كما لوحظت اختلافات كبيرة جدًا بين التوائم المتماثلة ، على الرغم من أن الحمض النووي هو نفسه كما أن البيئة متشابهة جدًا.

