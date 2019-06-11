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جمال و صحة - صحة
فقدان الوزن يعالج مرض السكري من النوع الثاني
    انسامد - 11 يونيو - حزيران - اصبح من الممكن الان هزيمة مرض السكري من النوع الثاني: فقد يؤدي فقدان الوزن وعدم استعادته مما يساعد علي اختفاءالمرض في مراحله الأولي .

    يتضح ذلك من خلال دراسة جديدة أجريت على أكثر من 300 مريض ، ، قدمت في مؤتمر الجمعية الأمريكية لمرضى السكر، والتي تؤكد العلاقة بين فقدان الوزن واختفاء المرض الذي تم إحرازه في بحث سابق: أكثر من ثلث المرضى (36٪) الذين شاركوا في الدراسة من خلال تنفيذ برنامج لمراقبة الوزن ، قد لاحظوا الاختفاء التام للمرض خلال عامين من فقدان الوزن.

    يقول روي تايلور ، أستاذ مشارك في الطب والأيض بجامعة نيوكاسل في بريطانيا: "قد يكون لدى مرضى السكري 2 الخيار والمرض ليس بالسجن مدى الحياة" حيث يمكن التخلص منه و الشفاء التام من المرض .

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