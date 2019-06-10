إيطاليا:نظام للتنبؤ بموجات الحر لحماية الفئات الأكثر ضعفا

أنسامد - 10 يونيو/ حزيران - أصبح النظام الوطني للتنبؤ بموجات الطقس الحار متاحًا الآن، ويمكن الرجوع إليه عبر بوابة وزارة الصحة الايطالية.



ويهدف هذا النظام الذي يقدم نشرات يومية لتجنب الآثار السلبية للطقس الحار على الصحة، وخاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفا، مثل كبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والأطفال والنساء الحوامل.



يتم تطبيق هذا النظام في 27 مدينة إيطالية، ويتيح معرفة الظروف الجوية والمناخية التي تؤثر على الصحة. ومن بين المدن التي تطبق هذا النظام روما، ميلانو، نابولي، بولونيا، كاتانيا، جنوة، فلورنسا، باليرمو، تورينو والبندقية.



ويمكن أيضا الاطلاع على النشرات التي يقدمها هذا النظام من خلال تطبيق على الهاتف المحمول تقدمه وزارة الصحة.



