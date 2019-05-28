منظمة الصحة العالمية:اضطراب الالعاب مرض جديد

انسامد - 28 مايو - ايار - خلال الجمعية العامة الحالية لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في جنيف ، صوتت الدول الأعضاء مؤيدة لاعتماد التحديث الجديد للتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة والذي يتضمن لأول مرة "اضطراب الألعاب".



النص الجديد ، الذي سيدخل حيز التنفيذ من 1 يناير 2022 ، يحتوي على تعريفات ورموز لأكثر من 55 ألف مرض وحالة مرضية ، ويستخدم لتوحيد التشخيص والتصنيف في جميع أنحاء العالم. يُعرّف "اضطراب الألعاب" بأنه "سلسلة من السلوك المستمر أو المتكرر المرتبط باللعبة ، سواء على الإنترنت أو غير متصل بالإنترنت ، والذي يتجلى في: سواء عدم التحكم في اللعبة ؛او إعطاء أولوية متزايدة للعبة ، لدرجة أن تطغي هذه اللعبة علي الأنشطة اليومية ومصالح الحياة ؛ تتحول الي تصاعد مستمر للاهتمام بالألعاب على الرغم من المجالات الشخصية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الوظيفية أو غيرها من المجالات الهامة ". ولكي يتم تشخيص الحالة بالمرضية يشير الفصل المخصص لهذه المشكلة الي ضرورة استمرار نفس السلوك لمدة 12 شهرًا ، "حتى لو كانت المدة أقصر إذا تم استيفاء جميع متطلبات التشخيص وكانت الأعراض شديدة".



من بين الابتكارات الأخرى التي أدخلت في الدليل هناك أيضا إدراج فصل واحد يضم الطب التقليدي وإعادة تنظيم الأمراض الجنسية ، التي كانت مقسمة سابقا إلى أجزاء مختلفة من الدليل ، تحت فصل واحد.



